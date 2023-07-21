Ереван согласился на встречу глав МИД России, Армении и Азербайджана в Москве Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Ереван принял предложение о встрече министров иностранных дел России, Армении и Азербайджана в Москве, сообщила пресс-секретарь армянского МИД Ани Бадалян.

«Армянская сторона приняла предложение о встрече на уровне министров иностранных дел в Москве», – сказал она в беседе с Sputnik Армения.

Напомним, Ереван ранее отказался принимать участие во встрече министров иностранных дел России, Армении и Азербайджана в Москве для обсуждения вопросов подготовки мирного договора.

Как писал сайт KP.RU, в конце 2022 года министр иностранных дел России Сергей Лавров заявлял, что трехсторонняя встреча глава МИД РФ, Армении и Азербайджана не снимается с повестки, и Москва готова ее принять. По словам дипломата, Армения не использовала каких-либо дипломатических каналов, чтобы проинформировать Россию об отказе от участия в трехсторонней встрече, которая должна была пройти 23 декабря.