Склад с макулатурой загорелся под Ростовом-на-Дону Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Пожар произошел на складе с макулатурой в Ростовской области, горит помещение на площади две тысячи квадратных метров, сообщили в пресс-службе регионального управления МЧС.

«Происходит горение макулатуры на площади 2 тысячи квадтатных метров. Объявлен ранг пожара 2», – рассказали журналистам в ведомстве.

Напомним, в конце июня в хуторе Ленина под Ростовом-на-Дону загорелся склад шин. По данным управления МЧС по Ростовской области, вспыхнуло цельнометаллическое здание склада. Пожару присвоили второй ранг сложности, огонь охватил площадь 400 квадратных метров.

За два дня до этого пожар произошел поселке Стройкерамика Самарской области –там загорелся склад с мебелью. Прибывшие на место подразделения спасатели установили, площадь пожара составила 600 квадратных метров.