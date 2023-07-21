Что случилось за день: главные события 21 июля Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Бывший вице-губернатор Белгородской области Константин Полежаев задержан. Подробностей пока нет, однако правоохранители подозревают экс-чиновника в получении взятки в особо крупном размере. При этом 4 июля 2023 года Полежаев был уволен губернатором региона Вячеславом Гладковым, за «систематическое неисполнение обязанностей» и некачественное восстановление жилья жителей Новой Таволжанки и Шебекино.

Впервые с сентября 2022 года Центробанк России поднял ключевую ставку. Теперь она составляет 8,5%. Главной причиной повышения ставки на один процент регулятор называет ускоряющуюся инфляцию.

Прокурор запросил 18 лет колонии для Ильи Сачкова, основателя ушедшей из России Group-IB, который проходит по делу о государственной измене. Адвокаты настаивают на оправдательном вердикте, решение по делу будет вынесено 26 июля.

Министерство иностранных дел России предупредило, что российские военные и пограничники, при необходимости, будут запрашивать осмотр судов в Чёрном море, чтобы проверить, не провозят ли в них что-то опасное.

В Санкт-Петербурге родился мальчик, имя и фамилия которого полностью совпадают с действующим президентом России - Владимиром Путиным. Так же звали и дедушку новорождённого.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал, как Владимир Путин относится к творчеству исполнителя SHAMAN, а также других артистов, посвящающих песни и стихи событиям и героям специальной военной операции.