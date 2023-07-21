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НовостиПолитика21 июля 2023 15:15

Daily Mail: Учения России в Черном море стали предупреждением Путина Зеленскому

Российский лидер предупредил украинского президента о вероятности поражения судов, следующих на Украину, написала газета
Абдулла ШАКИРОВ
Абдулла ШАКИРОВ
В Британии сочли учения России в Черном море предупреждением Путина Зеленскому

В Британии сочли учения России в Черном море предупреждением Путина Зеленскому

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Учения Черноморского флота России с крылатыми ракетами стали предупреждением президента РФ Владимира Путина лидеру Украины Владимиру Зеленскому, что суда, следующие в республику, будут считаться потенциальными перевозчиками военных грузов, пишут британские СМИ.

«Путин проводит учения с крылатыми ракетами в Черном море, предупреждая, что корабли, доставляющие грузы на Украину, будут являться законными военными целями», – заявили авторы Daily Mail.

Напомним, в пятницу, 21 июля, Министерство обороны России сообщило, что ВС РФ провели учения по изоляции района Черного моря, который был закрыт для судоходства после окончания зерновой сделки.

Как писал сайт KP.RU, с 20 июля 2023 все суда, следующие по Черному морю в порты Украины, будут рассматриваться как потенциальные перевозчики грузов военного назначения. Об этом заявило Министерство обороны России. Кроме того, некоторые морские районы в северо-западной и юго-восточной частях международных вод Черного моря объявлены временно опасными для судоходств.