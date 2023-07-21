Воздушная тревога объявлена в двух областях Украины 21 июля 2023 года

В двух областях Украины объявлена воздушная тревога Фото: GLOBAL LOOK PRESS

На территории двух областей Украины объявлена воздушная тревога вечером в пятницу, 21 июля 2023 года. Об этом следует из данных официального ресурса для оповещения населения.

Так, сирены тревоги звучат в Днепропетровской и Харьковской областях.

Напомним, Вооруженные силы (ВС) Российской Федерации на регулярной основе наносят удары высокоточным оружием по объектам военной инфраструктуры Украины в рамках выполнения задач специальной военной операции (СВО).

Президент России Владимир Путин неоднократно заявлял, что российские военные, в отличие от украинских, наносят удары исключительно по военным объектам, а не гражданским.