Режим ЧС введен в Якутии, Хабаровском крае и Амурской области из-за лесных пожаров Фото: Иван МАКЕЕВ

Межрегиональный режим чрезвычайной ситуации введен в Якутии, Хабаровском крае и Амурской области. Как уточнила Авиалесоохрана, причиной этому послужила сложная обстановка с лесными пожарами в данных субъектах страны.

«В связи со сложной лесопожарной обстановкой на труднодоступных и удаленных территориях Дальнего Востока, в трех сопредельных регионах — Якутии, Амурской области и Хабаровском крае введен режим ЧС межрегионального уровня», - сказано в заявлении ведомства.

В Авиалесоохране проинформировали, что для стабилизации обстановки привлечено более 1,7 тысячи человек, 18 самолетов и вертолетов, 160 лесопожарных тракторов, бульдозеров, автоцистерн и другой наземной техники. Кроме того, задействованы парашютисты-десантники ведомства.

Отмечается, что с начала месяца в трех регионах удалось потушить 244 пожара, в том числе 229 на труднодоступных и удаленных территориях.

Руководитель Рослесхоза России Иван Советников в интервью KP.RU ранее рассказывал, что в 2022 году площади лесных пожаров сократились в три раза по сравнению с 2021 годом. Средняя площадь одного пожара сократилась в 2,2 раза - до 165 га, с 76% до 79% выросла оперативность тушения пожаров, обнаруженных в первые сутки.