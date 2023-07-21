В Госдуму внесен законопроект об изменениях в механизме лишения гражданства РФ

В Госдуму внесен законопроект о возможности лишения гражданства по рождению за дезертирство и призывы к экстремизму Фото: Станислав Красильников/ТАСС

В Государственную думу внесен законопроект об изменениях в механизме лишения гражданства России по рождению.

Как следует из пояснительной записке к проекту, опубликованной на сайте нижней палаты парламента, «речь идет о том, что гражданства могут лишить, например, за дезертирство, за дискредитацию Вооруженных сил России, за призывы к экстремизму».

Кроме того, документом предлагается допустить возможность лишения российского гражданства лиц за приготовление к преступлению или покушение на преступление, а также действий, создающих угрозу национальной безопасности РФ.

Как писал сайт KP.RU, в конце апреля президент России Владимир Путин подписал обновленный закон «О гражданстве», согласно которому приобретенного гражданства РФ будут лишать за дискредитацию армии, тяжкие преступления против государства, терроризм, организацию вооруженного мятежа, публичные призывы к экстремизму или действиям против территориальной целостности России.