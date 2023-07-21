В ООН намерены добиваться возобновления сельхозэкспорта из России и с Украины

В ООН заявили, что будут добиваться возобновления сельхозэкспорта из России и Украины Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Организация Объединенных Наций признает важность экспорта продуктов и удобрений из России и Украины для международной продовольственной безопасности. Об этом заявил заместитель генсека ООН по гуманитарным вопросам Мартин Гриффитс на заседании Совета Безопасности организации в пятницу, 21 июля 2023 года.

"Поэтому ООН продолжит взаимодействовать со всеми сторонами, чтобы российские и украинские продукты могли продолжать поступать на международные рынки", - заявил замгенсека ООН.

Гриффитс отметил, что это будет сделано с целью снизить цены и укрепить продовольственную безопасность по всему миру.

Напомним, 18 июля 2023 года Россия официально приостановила действие зерновой сделки из-за систематического невыполнения западными странами обещаний по отношению к РФ.

Ранее сайт KP.RU назвал четыре условия, при выполнении которых Россия может возобновить работу зернового механизма.