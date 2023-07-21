Британия высказалась против расширения конфликта на Черном море Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Великобритания выступает против расширения боевых действий на Черном море и не поддерживает решение Украины считать военными целями суда, идущие в порты России, заявила журналистам постоянный представитель Соединенного Королевства при ООН Барбара Вудворд.

«Это последнее, чего бы мы хотели. Так что мы не поддерживаем расширение военных действий в этом направлении», – сказал она в ответ на вопрос, поддерживает ли Лондон решение Киева считать суда, идущие в РФ по Черному морю, перевозящими грузы военного назначения.

Напомним, накануне Министерство обороны Украины заявило, что корабли, направляющиеся в российские порты в Черном море, будут рассматриваться Украиной как суда, перевозящие грузы военного назначения, в отношении которых последуют соответствующие риски. С четверга, 20 июля, запрещено судоходство в районах северо-восточной части Черного моря и Керчь-Еникальского пролива, добавили в ведомстве.

Как писал сайт KP.RU, за день до этого Минобороны России выступило с предупреждением, что с 20 июля 2023 все суда, следующие по Черному морю в порты Украины, будут рассматриваться как потенциальные перевозчики грузов военного назначения.