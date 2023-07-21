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НовостиПолитика21 июля 2023 15:47

Британия высказалась против расширения конфликта на Черном море

Это последнее, чего бы хотел Лондон, заявила постпред королевства при ООН
Абдулла ШАКИРОВ
Абдулла ШАКИРОВ
Британия высказалась против расширения конфликта на Черном море

Британия высказалась против расширения конфликта на Черном море

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Великобритания выступает против расширения боевых действий на Черном море и не поддерживает решение Украины считать военными целями суда, идущие в порты России, заявила журналистам постоянный представитель Соединенного Королевства при ООН Барбара Вудворд.

«Это последнее, чего бы мы хотели. Так что мы не поддерживаем расширение военных действий в этом направлении», – сказал она в ответ на вопрос, поддерживает ли Лондон решение Киева считать суда, идущие в РФ по Черному морю, перевозящими грузы военного назначения.

Напомним, накануне Министерство обороны Украины заявило, что корабли, направляющиеся в российские порты в Черном море, будут рассматриваться Украиной как суда, перевозящие грузы военного назначения, в отношении которых последуют соответствующие риски. С четверга, 20 июля, запрещено судоходство в районах северо-восточной части Черного моря и Керчь-Еникальского пролива, добавили в ведомстве.

Как писал сайт KP.RU, за день до этого Минобороны России выступило с предупреждением, что с 20 июля 2023 все суда, следующие по Черному морю в порты Украины, будут рассматриваться как потенциальные перевозчики грузов военного назначения.