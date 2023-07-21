Рябков: РФ не будет вести диалог по контролю над вооружениями по сценарию США

Замглавы МИД России заявил, что Москва не получала от Вашингтона писем о переговорах по контролю над вооружениями Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Москва не получала от Вашингтона письменных предложений о начале переговоров по вопросам контроля над вооружениями. С таким заявлением выступил заместитель министра иностранных дел Российской Федерации Сергей Рябков в рамках ежегодной встречи друзей Фонда поддержки публичной дипломатии имени А.М. Горчакова.

"На такой основе, которую предлагают сейчас американцы, мы вести этот диалог не готовы и не будем, потому что они игнорируют несколько ключевых моментов во всей этой конфигурации", - сказал Рябков.

Он также добавил, что, по мнению России, Запад не готов к серьезному диалогу по стратегической стабильности.

Напомним, 29 мая 2023 года президент России Владимир Путин подписал законопроект о денонсации Договора об обычных вооруженных силах в Европе (ДОВСЕ), который был заключен еще в мае 1990 года в Париже.