Постпредство РФ при ООН: Киев за год накопил значительные мощности в портах

Постпредство РФ при ООН заявил, что Киев за год зерновой сделки накопил значительные мощности в портах Фото: REUTERS

Украина за год под прикрытием зерновой сделки накопила в портах значительные военно-промышленные и топливные мощности, заявил первый заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский.

«За год действия сделки киевский режим накопил под ее прикрытием значительные военно-промышленные, топливные, складские мощности в районах своих черноморских портов», – сказал он в ходе заседания Совета безопасности ООН.

В портах Киев размещал также большие людские ресурсы своих вооруженных сил и иностранных наемников, добавил дипломат. После прекращения зерновой сделки у России появилась возможность исправить эту ситуацию, отметил Полянский.

Напомним, во вторник, 18 июля, МИД России заявил, что Черноморская зерновая инициатива прекращает функционирование. В ведомстве напомнили, что сделка и Меморандум Россия-ООН по нормализации российского экспорта сельхозпродукции и удобрений были заключены 22 июля 2022 года в Стамбуле, однако спустя год оба соглашения так и не были реализованы.

Как писал сайт KP.RU, Минобороны России выступило с предупреждением, что с 20 июля 2023 все суда, следующие по Черному морю в порты Украины, будут рассматриваться как потенциальные перевозчики грузов военного назначения.