ООН заявила, что почти треть Украины покрыта неразорвавшимися снарядами

Почти треть Украины покрыта неразорвавшимися снарядами Фото: Александр КОЦ

Почти треть территории Украины оказалась усыпана неразорвавшимися снарядами, заявила заместитель генерального секретаря Организации объединенных наций по политическим вопросам Розмари Ди Карло.

«Как сообщается, почти треть территории страны занята неразорвавшимися боеприпасами, наземными минами и кассетными боеприпасами», – сказала она в ходе заседания Совета безопасности ООН.

Как отметила в этой связи замгенсека всемирной организации, наземные мины будут представлять опасность для гражданского населения Украины в течение нескольких лет.

Напомним, накануне стало известно, что Вооруженные силы Украины начали применять в боевых действиях против российской армии поставленные США кассетные боеприпасы.

Как писал сайт KP.RU, в Совете Федерации РФ заявляли, что поставка Украине кассетных боеприпасов повлечет гуманитарные последствия, а также приведет к эскалации конфликта. Россия оставляет за собой право на «жесткий зеркальный ответ», отметили в верхней палате парламента.