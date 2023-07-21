Психолог рассказал, почему некоторые люди слишком тактильны Фото: Shutterstock

Чаще всего тактильные люди предпочитают познавать мир и общаться с другими именно посредством прикосновений. При этом уровень тактильности может быть обусловлен генетикой, воспитанием и даже культурой. Об этом рассказал клинический психолог Станислав Самбурский в беседе с «Газетой.Ru».

Он также подчеркнул, что в целом касаться других людей для человека очень важно, поскольку это помогает выражать свои чувства. Несмотря на это, в некоторых случаях это может быть одним из способов манипуляции.

Нарушение личных границ, как и эмоциональный шантаж, особенно во время конфликта, могут свидетельствовать о том, что человек пытается манипулировать. Об этом рассказала психолог Ольга Романив, слова которой привели на портале Life.ru.

Обычно же люди в момент сильного внутреннего напряжения должны стараться восстановить душевное состояние, а для этого могут прекрасно подойти дыхательные практики или же прогулки на природе. Такой совет дала семейный психолог Ольга Мищенка, слова которой опубликовали на сайте телеканала 360.