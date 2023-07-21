Три человека ранены после нападения мужчины с ножом в Копенгагене

Мужчина ранил ножом трех человек у центра психиатрии в Копенгагене Фото: Иван ВИСЛОВ

В Копенгагене мужчина ранил ножом трех человек рядом с центром психиатрии, их госпитализировали, сообщила полиция столицы Дании.

«Три человека были доставлены в больницу с ножевыми ранениями», – говорится в Twitter копенгагенской полиции.

В настоящее время 41-летний нападавший задержан, он доставлен в отделении полиции. Мужчину допросят в субботу, 22 июля, после чего будет решен вопрос о его дальнейшем задержании.

Напомним, в начале июня этого года мужчина напал с ножом на людей на востоке Франции, ранения получили семь человек, в том числе шесть детей. Трое из них находились в критическом состоянии.