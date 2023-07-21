Замглавы МИД РФ Рябков: Россия считает нелегитимными новые санкции США

Заместитель главы МИД РФ Сергей Рябков высказался о санкциях Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Россия осуждает новые санкции США и считает их нелегитимными. Такое заявление сделал заместитель министра иностранных дел Российской Федерации Сергей Рябков на полях ежегодной встречи друзей Фонда поддержки публичной дипломатии имени А.М. Горчакова.

"Это ужасающий по своей тупости и абсурдности американский день сурка - бесконечное американское хождение по одним и тем же граблям", - сказал Рябков.

Замглавы МИД также отметил, что антироссийские санкции не ослабят Россию, а авторы санкций не добьются желаемых изменений в стране.

Ранее 20 июля США ввели санкции в отношении советника по корпоративному развитию компании «Яндекс» Алексея Кудрина. Под новые американские санкции также попали банки "Тинькофф" и "Солидарность", "Тульский патронный завод", завод "Арсенал", Сахалинское морское пароходство и 14 судов, имеющие отношение к России.