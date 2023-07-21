Россиянам рассказали о трех трендах, вернувшихся в моду из нулевых Фото: Shutterstock

В моду постепенно возвращаются некоторые тренды из нулевых годов. Так например сейчас стали все более актуальны джинсовые тотал-луки. Об этом рассказала дизайнер Лара Суровая в беседе с «Газетой.Ru».

Также она отметила, что в моду вернулись наряды, которые выставляют нижнее белье напоказ.

При этом для выбора новых вещей в гардероб, женщинам не советуют брать с собой подруг, которые не являются профессиональными стилистами. Они не смогут дать компетентный совет, что не позволит подобрать действительно подходящую одежду.

Не стоит полностью доверяться и консультантам, поскольку их главная задача — продать вещь. Такие советы дала стилист Ольга Скорокосова, слова которой опубликовали на сайте телеканала 360.

Но бывают и универсальные советы по подбору аксессуаров под любой образ. Так например украшения из жемчуга подойдут под любые цвета и материалы одежды. Об этом рассказала ювелир Елена Ракутина, а ее слова привели «Известия».