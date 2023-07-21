Минюст РФ внес в реестр иноагентов экс-продюсера «Нашего Радио» Михаила Козырева
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Министерство юстиции России обновило реестр иностранных агентов, включив в него четыре физлица и четыре организации.
Как сообщается на сайте ведомства, список иноагентов пополнили бывший продюсер «Нашего радио» и ведущий телеканала «Дождь»* Михаил Козырев, политик и предприниматель Константин Боровой, а также бывшие члены Общественной палаты РФ Павел Суляндзига и Александр Литвинов.
Кроме того, в реестр иноагентов внесены общественная организация «Омское гражданское объединение», инициативная группа «Центр Т», АНО «Право каждого» и интернет-журнал «7х7 – Горизонтальная Россия».
Как писал сайт KP.RU, в конце июня Министерство юстиции РФ включило в реестр иностранных агентов лидера рок-группы «Аквариум» Бориса Гребенщикова**.
*СМИ, выполняющие функции иностранного агента в России
**Физлицо, признанное в России иноагентом