Минюст РФ внес в реестр иноагентов экс-продюсера «Нашего Радио» Михаила Козырева Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Министерство юстиции России обновило реестр иностранных агентов, включив в него четыре физлица и четыре организации.

Как сообщается на сайте ведомства, список иноагентов пополнили бывший продюсер «Нашего радио» и ведущий телеканала «Дождь»* Михаил Козырев, политик и предприниматель Константин Боровой, а также бывшие члены Общественной палаты РФ Павел Суляндзига и Александр Литвинов.

Кроме того, в реестр иноагентов внесены общественная организация «Омское гражданское объединение», инициативная группа «Центр Т», АНО «Право каждого» и интернет-журнал «7х7 – Горизонтальная Россия».

Как писал сайт KP.RU, в конце июня Министерство юстиции РФ включило в реестр иностранных агентов лидера рок-группы «Аквариум» Бориса Гребенщикова**.

*СМИ, выполняющие функции иностранного агента в России

**Физлицо, признанное в России иноагентом