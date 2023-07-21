Политолог Косоруков: Украина не сможет вывозить зерно по морю Фото: Николай ХИЖНЯК

После того, как российские войска уничтожили ряд объектов в портах Одессы Украина не сможет вывозить зерно по морю. Такое заявление сделал политолог Артем Косоруков в беседе с РИАМО.

Он также подчеркнул, что вывоз зерна морским путем невозможен до тех пор, пока Киев не сядет за стол переговоров и не выполнит все требования России.

При этом мировой рынок уже начал реагировать на выход России из зерновой сделки. Так, например, тонна мягкой пшеницы на европейских рынка уже подорожала на 9,5 евро, а кукуруза — на 9 евро. Специалисты считают, что это только начало неопределенности на мировом рынке. Об этом рассказали на портале RT.

Политолог Александр Дудчак рассказал, что на зерновой сделке больше всех наживались коррупционеры из Евросоюза и Украины. Он также подчеркнул, что зерновой сделки без участия России не может быть. Своим мнением он поделился в интервью с телеканалом 360.