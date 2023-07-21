Военэксперт Матвийчук: западное оружие воруют сразу после ввоза на Украину Фото: REUTERS

Западное оружие воруют, как только оно пересекает границы Украины. При этом в торговле этим оружием на черном рынке может принимать участие и Владимир Зеленский. Такое мнение выразил военный эксперт Анатолий Матвийчук в беседе с NEWS.ru.

— Кража западного оружия — это массовая проблема. Его воруют сразу после пересечения границы. Оружие появляется на черных рынках Сомали, в последнее время оно начало поступать в Европу, — подчеркнул эксперт.

Он также добавил, что для выяснения обстоятельств недавно на Украину прилетал директор ЦРУ и требовал установить контроль за оружием, поскольку уже зафиксированы случаи его использования террористическими формированиями.

Ранее KP.RU рассказывал, что в Пентагоне уже знают о краже части поставленного Киеву оружия. У Вашингтона есть подтверждение исчезновения западного оружия в период с февраля по сентябрь 2022 года, а также кражи бронежилетов на сумму в 17 тысяч долларов.