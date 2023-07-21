Снайпер Москва объяснил, почему Leopard не дали преимуществ ВСУ в наступлении

Снайпер Москва объяснил, почему Leopard не дали преимущества ВСУ в начале наступления Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Вооруженные сил Украины не смогли использовать преимущества немецких танков Leopard в начале своего наступления в Запорожской области, поскольку побоялись российских противотанковых ракет, заявил снайпер Вооруженных сил РФ с позывным «Москва».

«У Leopard точные орудия, системы стабилизации и наведения, тепловизионные прицелы позволяют им работать ночью с высокой эффективностью. Но ближе подходить опасаются. Мы их жжем: ПТУР, вертолеты с противотанковыми ракетами. Так что, даже их превосходство в ночном бою реализовать не получается», – рассказал он в интервью военкору KP.RU Дмитрию Стешину.

По словам российского военнослужащего главное направление удара при первом наступлении ВСУ было под Ореховом и поселком Работное. Украинские войска не жалели ни солдат, ни техники, ни боеприпасов, однако успехов не добились, отметил он. Теперь, поделился наблюдением снайпер, противник деморализован и прощупывает другие места, а «формула битвы «до последнего украинца» еще в действии».

Как писал сайт KP.RU, в начале июля министр обороны России Сергей Шойгу заявил, российские войска уничтожили 16 танков Leopard, поставленных ВСУ странами Запада. Кроме того, он заявил об уничтожении около 2,5 тысяч единиц военной техники украинской армии с 4 июня 2023 года.