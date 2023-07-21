Политолог Солонников: Польша стягивает войска к границам Белоруссии из-за выборов Фото: REUTERS

Стягивание польских войск к границам Белоруссии и заявления Варшавы о возможном вводе своих подразделений на территорию Западной Украины — нагнетание напряжения в стране перед грядущими выборами. Такое заявление «Известиям» сделал политолог Дмитрий Солонников.

— Это тот конек, на котором они собираются выиграть выборы. И Дуда, и Качиньский, и Моравецкий — как бы они пытаются разыграть карту, что падение социального уровня жизни в Польше — результат «агрессии» России, на которую они должны ответить, — подчеркнул Солонников.

Таким образом в Варшаве хотят сплотить народ перед «внешним врагом», чтобы набрать на предстоящих выборах больше голосов. Это своеобразная игра, которую активно поддержали польские медиа.

Ранее KP.RU рассказывал, что Польша перебросила войска к границам Белоруссии из-за совместных учений Вооруженных сил Республики с ЧВК «Вагнер». Власти Польши посчитали проведение этих учений «провокацией», а польские подразделения рядом с границей будут так же проводить учения по «сдерживанию потенциального агрессора».