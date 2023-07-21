Максим Паршин освобожден от должности замглавы Минцифры РФ по собственному желанию

Максим Паршин освобожден от должности замглавы Минцифры России Фото: Вячеслав Прокофьев/ТАСС

Заместитель министра цифрового развития России Максим Паршин освобожден от должности по собственному желанию. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

«Освободить Паршина Максима Викторовича от должности заместителя министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации по его просьбе», – говорится в документе, опубликованном на портале правовой информации.

Напомним, на прошлой неделе Паршин был отправлен под домашний арест по делу о получении взятки. Следственные органы ходатайствовали о помещении бывшего замминистра в СИЗО.

Депутат Госдумы Александр Хинштейн сообщал сайту KP.RU, что чиновника задержали за взятку в 3,5 миллиона рублей. Глава Минцифры Максут Шадаев заявил, что арест его бывшего заместителя никак не повлияет на работу ведомства. Сама ситуация «крайне непростая», и сотрудникам необходимо ее «пережить и перетерпеть», добавил он.