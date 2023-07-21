Россия
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Россия
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Россия
Москва
+16°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество21 июля 2023 19:48

Юрист предложил действенный способ борьбы с «инфоцыганами»

Юрист Иванов предложил маркировать контент блогеров без профобразования
Роман ПОЛОСИКОВ
Юрист предложил действенный способ борьбы с «инфоцыганами»

Юрист предложил действенный способ борьбы с «инфоцыганами»

Фото: Shutterstock

Чтобы эффективно бороться с «инфоцыганами», стоит маркировать контент блогеров, которые не обладают профессиональным образованием в сфере, которой они учат в своих курсах. Такое заявление сделал юрист Виктор Иванов в беседе с изданием «Подмосковье сегодня».

— Есть направление блогерства, у блогера есть определенное образование. Если блогер — инженер, он может вести блог об инженерах. Если он хочет вести блог в сфере какой-то общей информации, данный контент должен маркироваться определенным образом, — подчеркнул Иванов.

Она также добавил, что почти все онлайн-марафоны — красивая сказка, которая может говорить только о том, что у россиян «низкая социальная радость». По мнению юриста, маркировка непрофессионального контента позволит людям сразу понимать, что информация на онлайн-курсе или в блоге исходит от человека, который может не обладать должной компетенцией.

Напомним, что 21 июля Пресненский суд Москвы продлил домашний арест «королевы марафонов» Елене Блиновской на три месяца. Помимо этого ей продлили и запрет на пользование интернетом и социальными сетями. Адвокат Блиновской просил смягчить наказание, однако ее ходатайство не было удовлетворено.