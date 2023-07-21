Юрист предложил действенный способ борьбы с «инфоцыганами» Фото: Shutterstock

Чтобы эффективно бороться с «инфоцыганами», стоит маркировать контент блогеров, которые не обладают профессиональным образованием в сфере, которой они учат в своих курсах. Такое заявление сделал юрист Виктор Иванов в беседе с изданием «Подмосковье сегодня».

— Есть направление блогерства, у блогера есть определенное образование. Если блогер — инженер, он может вести блог об инженерах. Если он хочет вести блог в сфере какой-то общей информации, данный контент должен маркироваться определенным образом, — подчеркнул Иванов.

Она также добавил, что почти все онлайн-марафоны — красивая сказка, которая может говорить только о том, что у россиян «низкая социальная радость». По мнению юриста, маркировка непрофессионального контента позволит людям сразу понимать, что информация на онлайн-курсе или в блоге исходит от человека, который может не обладать должной компетенцией.

Напомним, что 21 июля Пресненский суд Москвы продлил домашний арест «королевы марафонов» Елене Блиновской на три месяца. Помимо этого ей продлили и запрет на пользование интернетом и социальными сетями. Адвокат Блиновской просил смягчить наказание, однако ее ходатайство не было удовлетворено.