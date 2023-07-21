Минздрав РФ предложил прекратить массовую вакцинацию от COVID-19 Фото: Олег ЗОЛОТО

В России пора прекратить массовую вакцинацию от коронавируса и вакцинировать от COVID-19 только уязвимые категории граждан, считает Министерство здравоохранения страны.

Как говорится в проекте ведомства, опубликованном на портале проектов нормативных правовых актов, инициатива связана с тем, что в России сформировался «высокий уровень коллективного иммунитета против новой коронавирусной инфекции COVID-19», а также стабилизировалась эпидемическая ситуация, связанной с ее распространением.

В Минздраве уточнили, что вакцинировать от коронавируса нужно совершеннолетних, которые ранее не болели или не прививались против COVID-19, граждан в возрасте 60 лет и старше, а также россиян с хроническими заболеваниями, с первичными или вторичными иммунодефицитами, аутоиммунными и онкологическими заболеваниями.

Как писал сайт KP.RU, в начале мая 2023 Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) отменила статус пандемии коронавирусной инфекции COVID-19. С начала пандемии в 2020 году в мире от этой инфекции скончались по меньшей мере 20 миллионов человек, заявил гендиректор ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус.