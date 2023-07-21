В Башкирии открыли памятник Курчатову

Бюст установлен в селе Калиновка Давлекановского района Фото: Людмила СЕМИНА

Состоялось открытие памятника академику-атомщику Игорю Курчатову, 120-летие которого отмечается в этом году. Бюст ему установлен в селе Калиновка Давлекановского района республики Башкортостан. Здесь проходит 12-я Международная аэрокосмическая школа им. космонавта-испытателя Урала Султанова. Её организуют для учащихся-победителей профильных олимпиад. Лекции школьникам читают космонавты, летчики-испытатели, пилоты вертолётов, ведущие учёные, конструкторы, директора предприятий, астрономических обсерваторий.

С рассказом об истории атомного проекта СССР, о жизни и деятельности отца советской атомной отрасли академика Курчатова выступил Михаил Похлебаев, представляющий Всероссийский научно-исследовательский институт технической физики им. академика Е.И.Забабахина.

Выбор места установки бюста объясняется и тем, что Курчатов был выходцем из этих мест.