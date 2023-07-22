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НовостиПолитика21 июля 2023 21:07

Захарова назвала лицемерными слова представителя генсека ООН об ударах по Одессе

Руководство ООН систематически замалчивает вопиющие террористические атаки Киева
Сергей ГАПЧУК
Захарова назвала лицемерными слова представителя генсека ООН об ударах по Одессе

Захарова назвала лицемерными слова представителя генсека ООН об ударах по Одессе

Фото: Иван МАКЕЕВ

Заявление представителя генсека ООН Стефана Дюжаррика о российских ударах по порту Одессы являются иллюстрацией лицемерия и двойных стандартов, об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала.

Ранее Дюжаррик сообщил, что генсек ООН Антониу Гутерриш решительно осуждает удары России по портовым объектам в Одессе и других украинских черноморских портах.

«Подобные комментарии являются очередной наглядной иллюстрацией лицемерия и «двойных стандартов», которые уже не удивляют, но не могут не вызывать осуждения», - сказала Захарова.

Она обратила внимание на систематическое отсутствие какой-либо реакции, «методичное замалчивание» руководством ООН вопиющих террористических атак и нападений Киева.

«Не нашлось слов соболезнования у ооновцев и в связи с человеческими жертвами после атак киевского режима на Крымский мост 17 июля, в последний день действия «черноморской инициативы», - подчеркнула дипломат.

Как писал сайт KP.RU, 18 июля глава общественного совета при Одесской областной военной администрации Сергей Братчук сообщал, что в порту Одессы повреждены объекты инфраструктуры в результате ракетного удара.

В ночь на 20 июля российские войска продолжили наносить удары возмездия по инфраструктуре противника. Высокоточным оружием были поражены цеха производства и места хранения катеров в районах Одессы и Ильичевска, сообщили в Минобороны Российской Федерации.

В ведомстве уточнили, что в районе города Николаев российским военнослужащим удалось уничтожить объекты топливной инфраструктуры Украины и склады боеприпасов украинских войск. Все поставленные цели были выполнены, а назначенные объекты поражены.