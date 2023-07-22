Захарова назвала лицемерными слова представителя генсека ООН об ударах по Одессе
Фото: Иван МАКЕЕВ
Заявление представителя генсека ООН Стефана Дюжаррика о российских ударах по порту Одессы являются иллюстрацией лицемерия и двойных стандартов, об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала.
Ранее Дюжаррик сообщил, что генсек ООН Антониу Гутерриш решительно осуждает удары России по портовым объектам в Одессе и других украинских черноморских портах.
«Подобные комментарии являются очередной наглядной иллюстрацией лицемерия и «двойных стандартов», которые уже не удивляют, но не могут не вызывать осуждения», - сказала Захарова.
Она обратила внимание на систематическое отсутствие какой-либо реакции, «методичное замалчивание» руководством ООН вопиющих террористических атак и нападений Киева.
«Не нашлось слов соболезнования у ооновцев и в связи с человеческими жертвами после атак киевского режима на Крымский мост 17 июля, в последний день действия «черноморской инициативы», - подчеркнула дипломат.
Как писал сайт KP.RU, 18 июля глава общественного совета при Одесской областной военной администрации Сергей Братчук сообщал, что в порту Одессы повреждены объекты инфраструктуры в результате ракетного удара.
В ночь на 20 июля российские войска продолжили наносить удары возмездия по инфраструктуре противника. Высокоточным оружием были поражены цеха производства и места хранения катеров в районах Одессы и Ильичевска, сообщили в Минобороны Российской Федерации.
В ведомстве уточнили, что в районе города Николаев российским военнослужащим удалось уничтожить объекты топливной инфраструктуры Украины и склады боеприпасов украинских войск. Все поставленные цели были выполнены, а назначенные объекты поражены.