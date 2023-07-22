Полянский: Бенефициарами зерновой сделки стали компании Cargill, DuPont и Monsantо Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Основными выгодоприобретателями от украинского зернового экспорта стали западные корпорации Cargill, DuPont и Monsanto, скупившие пахотные земли Украины, заявил на заседании СБ ООН первый зампостпреда РФ при организации Дмитрий Полянский.

«За время работы черноморской инициативы в общей сложности было вывезено 32,8 миллиона тонн грузов, из которых более 70% направились в страны с высоким и выше среднего уровнями доходов, включая ЕС», - сообщил Полянский.

Он отметил, что такая география и коммерциализация изначально гуманитарной инициативы становится понятной, «если учесть, что владельцами значительной части украинских пахотных земель (более 17 миллионов гектар) являются западные корпорации Cargill, DuPont и Monsanto».

«Именно они скупили украинские земли после снятия Киевом по требованию МВФ 20-летнего моратория на их продажу и стали главными бенефициарами украинского зернового экспорта», - подчеркнул дипломат.

Как писал сайт KP.RU, ранее зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский заявил, что Россия вернется к реализации зерновой сделки, если страны Запада выполнят семь ее требований.

Дипломат уточнил, что Запад должен сделать «реальный, а не умозрительный вывод из-под санкций поставок российского зерна и удобрений на мировые рынки». Также необходимо снять все препятствия для российских банков и финансовых институтов, которые обслуживают поставки продовольствия и удобрений, в том числе подключить их к SWIFT.

Кроме того, среди условий Полянский назвал возобновление поставок в Россию запчастей и комплектующих для сельхозтехники и отрасли производства удобрений; решение всех вопросов с фрахтом судов и страхованием российских экспортных поставок продовольствия и обеспечить беспрепятственные условия для расширения поставок российских удобрений; разблокировку российских активов, связанных с сельскохозяйственной отраслью. В заключение Полянский потребовал восстановить гуманитарный характер зерновой сделки, отметив, что она должна работать в интересах нуждающихся стран.

Напомним, 18 июля МИД России заявил, что Черноморская зерновая инициатива прекращает функционирование.