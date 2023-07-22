Министр агрополитики Украины Сольский: Объем экспорта продовольствия упал на 30% Фото: REUTERS

Объемы экспорта продовольствия с Украины сократились по меньшей мере на 30% после прекращения действия зерновой сделки, об этом заявил министр агрополитики и продовольствия Украины Николай Сольский.

«Мы имеем намного меньший объем экспорта. Думаю, как минимум на 30% меньше, чем раньше», - рассказал Сольский в агентству Bloomberg.

Он уточнил, что после прекращения действия сделки ряд украинских компаний переключился на экспорт путем использования грузовиков, а также железнодорожного транспорта.

Как писал сайт KP.RU, Киев оперативно отреагировал на прекращение действия сделки, Зеленский выдвинул инициативу продолжить ее без России и обратился предложением к Турции и ООН, заверив, что нашлись якобы судовладельцы, которые готовы к этому. Но ни одного из числа якобы заверивших о своей готовности сумасшедших так и не назвал.

Агентство Bloomberg со ссылкой на представителей бизнеса по морским грузоперевозкам сообщило, что никто в здравом уме не станет отправлять суда по небезопасным маршрутам, ни один здравомыслящий владелец не будет отправлять суда без страховки.

С 18 июля компании страховой группы Ллойд сообщили, что перестали страховать такие перевозки.

Напомним, 18 июля МИД России заявил, что Черноморская зерновая инициатива прекращает функционирование.