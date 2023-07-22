ТАСС: В России увеличилось число преступлений среди мигрантов Фото: ГУ МВД по Челябинской области

За первые шесть месяцев 2023 года мигранты совершили на территории России более 22 тысяч преступлений, что на 6,3% больше, чем за аналогичный период прошлого года, об этом сообщил ТАСС со ссылкой на материалы статистики МВД.

Согласно данным МВД, 18,4 тысячи преступлений совершили граждане стран СНГ, что на 6,5% больше, чем годом ранее.

При этом в статье отмечается, что в отношении иностранных граждан и лиц без гражданства совершено 6,9 тыс. преступлений, что на 14,2% меньше, чем за аналогичный период прошлого года.

Как писал сайт KP.RU, 20 июня в Челябинской области началась межведомственная операция по выявлению нелегальных мигрантов. В результате первого дня рейдов было пресечено 150 нарушений в сфере миграции, из которых 23 связаны с незаконным осуществлением трудовой деятельности.

Полицейскими установлены факты фиктивной постановки на учет иностранных граждан, они сняты с миграционного учета. Сотрудниками управления по вопросам миграции областного Главка выявлены иностранцы, сменившие свои установочные данные с целью незаконного въезда в страну.

По итогам проверки из страны водворят 23 нелегала, 14 из них – в принудительном контролируемом порядке, а 7 оставшихся — в форме самостоятельного контролируемого выезда.

Кроме того, был депортирован уроженец среднеазиатской республики, который отбыл срок в колонии за тяжкое преступление. Девяти иностранцам запретили въезд в РФ. Кроме того, был задержан выходец ближнего зарубежья, находившийся в федеральном розыске.