Воздушная тревога объявлена в Днепропетровской и Харьковской областях Фото: REUTERS

Воздушная тревога объявлена в Днепропетровской и Харьковской областях Украины, об этом свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации.

По данным сервиса, сигнал тревоги также звучит на подконтрольных Киеву частях Запорожской и Херсонской областей

Согласно карте, тревога в указанных регионах прозвучала с 01:23 по 01:46 по московскому времени.

Как писал сайт KP.RU, 20 июля на территории всей Украины была объявлена воздушная тревога. Отмечалось, что сирены тревоги также прозвучали в Киеве и Киевской области.

19 июля в городе Кропивницкий, расположенном в Кировоградской области Украины, прогремело несколько взрывов. В городе была объявлена воздушная тревога. Кроме того, воздушная тревога объявлена еще в девяти украинских регионах.

Также мэр Киева Виталий Кличко сообщил о серии взрывов в украинской столице ранним утром в среду, 19 июля, отметив, что взрывы также зафиксированы в Киевской области.