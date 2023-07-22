Полковник Макгрегор: Зеленский находится на грани из-за неповиновения военных ВСУ Фото: REUTERS

Президент Украины Зеленский находится на грани из-за массового дезертирства и неподчинения рядовых военнослужащих ВСУ приказам командования, заявил экс-советник Пентагона полковник Дуглас Макгрегор в своем блоге на YouTube.

«Лидерство Зеленского ставится под большое сомнение», - заявил Макгрегор.

Полковник напомнил, что украинские офицеры расстреливают солдат, отказывающихся идти в бой.

«Есть огромное количество дезертиров, сдающихся в плен целыми взводами», - отметил экс-советник.

Макгрегор подчеркнул, что украинцы охотно уходят к россиянам, которые обращаются с ними хорошо и это помогает им избежать выполнения бессмысленных приказов киевского руководства и выжить.

Как писал сайт KP.RU, 28 июня Дуглас Макгрегор заявил, что конфликт на Украине развивается не в пользу президента Зеленского, армия которого уже находится на грани полного развала.

Офицер пояснял, что украинские вооруженные силы находятся на грани развала. Они полностью деморализованы, наблюдается большое количество случаев дезертирства украинцев на российскую сторону и вообще с поля боя.

Экс-советник подчеркивал, что у режима Зеленского большие проблемы.

Макгрегор отмечал, что российская армия успешно уничтожает наступающие подразделения ВСУ, а Киев испытывает серьезные проблемы с пополнением украинской армии новобранцами.