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НовостиПолитика22 июля 2023 0:40

В Кировоградской и Днепропетровской области прогремели взрывы

В двух регионах фиксировалась работа ПВО
Сергей ГАПЧУК
В Кировоградской и Днепропетровской области прогремели взрывы

В Кировоградской и Днепропетровской области прогремели взрывы

Фото: REUTERS

В Кировоградской области прогремели взрывы, об этом сообщило украинское издание «Зеркало недели».

По данным издания, зафиксирована работа систем ПВО. Других подробностей не сообщалось.

Кроме того, взрывы произошли в Днепропетровской области, об этом сообщил украинский телеканал «Дом».

В сюжете отметили, что происходила работа систем ПВО. Других подробностей также не приводилось.

Как писал сайт KP.RU, 18 июля в Одессе и Николаеве на юге Украины произошли взрывы, в семи регионах страны объявлялась воздушная тревога.

По данным издания, фиксировалась работа систем ПВО в Одессе и Николаеве. Других подробностей не приводилось.

19 июля в городе Кропивницкий, расположенном в Кировоградской области Украины, прогремело несколько взрывов.

Напомним, Вооруженные силы Российской Федерации наносят удары по критически важной инфраструктуре Украины с 10 октября 2022 года после того, как была установлена причастность украинских спецслужб к теракту на Крымском мосту 8 октября 2022 года.