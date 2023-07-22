Yonhap: Тещу лидера Южной Кореи Юн Сок Еля задержали за подделку документа Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Теща южнокорейского лидера Юн Сок Ёля - Чхве Ын Сун - была задержана после отклонения судом ее апелляции по делу о подделке документа, об этом сообщило агентство Yonhap.

«Теща президента Юн Сок Ёля была задержана в пятницу после того, как апелляционный суд оставил в силе приговор к одному году тюремного заключения за подделку финансового документа, использованного в сделке по покупке земли», - говорится в публикации.

Суд признал 76-летнюю женщину виновной в изготовлении поддельной банковской справки, которая была впоследствии использована для покупки земли в городе Соннам к югу от Сеула с апреля по октябрь 2013 года.

Как писал сайт KP.RU, 15 июля глава Южной Кореи Юн Сок Ёль прибыл на Украину с необъявленным визитом. Отмечалось, ,что Юн Сок Ёль и первая леди Ким Кеон Хи прибыли туда из Польши. Это первый визит Юн Сок Ёля на Украину после его избрания весной прошлого года.

12 июля президент Республики Корея Юн Сок Ёль заявил, что ядерные ракеты Корейской Народно-Демократической Республики способны долететь до Вильнюса, Парижа и Берлина.

По его словам, безопасность Европы и Азии взаимосвязана, призвав Австралию, Японию и Новую Зеландию укреплять сотрудничество в этой сфере. Юн Сок Ёль также пообещал, что КНДР заплатит за пуск баллистической ракеты, который состоялся 12 июля.