Вильфанд: Аномальная жара из Европы перемещается на юг Турции Фото: REUTERS

Аномальная жара, вызванная «тепловым взрывом» в пустыне Сахара, из Европы распространяется на юг Турции, об этом РИА Новости сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

«Этот жаркий воздух сейчас распространился на Турцию», - сказал Вильфанд.

Он пояснил, что если в Стамбуле, в Анкаре, на севере Турции - температура около 35 градусов, то на юге, на побережье Средиземного моря - 40-45 градусов.

Вильфанд отметил, что температура морской воды составит 25-26 градусов.

Как писал сайт KP.RU, рекордно высокие температуры фиксируются по всему миру этим летом. Только в июле уже трижды были побиты исторические максимумы средней температуры на планете.

По оценкам метеорологов, в Европе это лето уже стало самым жарким в истории. Столбики термометров бьют рекорды в Италии и Испании. На 60% территории Италии температура уже превысила 40°C: красный уровень опасности объявлен в 23 городах. В переполненном туристами Риме термометры показывают 42-43°C.

Пиковые значения ожидаются на Сардинии и на Сицилии, где жара может достигнуть 50°C. В Испании средняя температура на 10-15 градусов выше нормы: столбики термометров фиксируют до 44°C, а в южном городе Вильярробледо температура поднялась до 47°C.