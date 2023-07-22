Bloomberg: Визит главы МИД Британии отложен из-за пропажи коллеги из Китая Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Глава МИД Британии Джеймс Клеверли отложил поездку в Пекин из-за исчезновение из публичного пространства главы МИД Китая Цинь Гана. Отмечается, что почти месячное отсутствие министра иностранных дел Китая Цинь Гана на публике способствовало задержке ранее ожидаемого визита Клеверли в Пекин в конце июля. О причинах исчезновения главы МИД Китая пока не сообщается.

ВСУ несут большие потери при наступлении, заявил помощник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан. По его словам, наступление идет тяжело, но так и прогнозировалось американской стороной- «мы говорили, что оно будет тяжелым».

Президент Украины Зеленский находится на грани из-за массового дезертирства и неподчинения рядовых военнослужащих ВСУ приказам командования, заявил экс-советник Пентагона полковник Дуглас Макгрегор. Он заявил, что лидерство Зеленского ставится всеми под большое сомнение, в том числе их-за бесчеловечных действий, которые допускают украинские офицеры - они расстреливают солдат, отказывающихся идти в бой.

Авиация России поразила более 10 мест скопления противника на Запорожском направлении, об этом сообщил начальник пресс-центра группировки войск «Восток» подполковник Олег Чехов.

Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев напомнил о популярной песне American Idiot рок-группы Green Day после шутки президента США Джо Байдена. Американский лидер заявил, что якобы является искусственным интеллектом.