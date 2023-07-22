ВСУ потеряли пять лодок и более 30 военных при попытках форсировать Днепр

ВСУ потеряли пять лодок и более 30 военных при двух попытках форсировать Днепр Фото: Александр КОЦ

Российские военные за прошедшие сутки остановили две попытки Вооруженных сил Украины (ВСУ) форсировать Днепр в Херсонской области, ликвидировав пять лодок и свыше 30 украинских солдат.

«За прошедшие сутки в результате огневого поражения соединениями группировки войск «Днепр» в островной зоне пресечена попытка ВСУ форсирования реки Днепр в районе населенного пункта Кизомыс», - цитирует ТАСС представителя оперативных служб области.

Как следствие, украинская армия потеряла три лодки и 15 солдат.

Помимо этого, также пресечена попытка форсирования Днепра возле населенного пункта Антоновка. Здесь ВСУ лишились двух лодок и 19 военных.

Кроме того, рядом с населенными пунктами Приднепровское и Ивановка ликвидированы два 120-миллиметровых миномета с расчетами и боекомплекты к ним, а на Каховском направлении - позиция украинской армии недалеко от Михайловки.

Сайт KP.RU писал о том, что российские войска 20 июля 2023 года успешно пресекли попытку Вооруженных сил Украины форсировать Днепр неподалеку от Антоновки в Херсонской области. Тогда в ходе боевых действий удалось уничтожить две украинские лодки и 12 бойцов киевского режима.

Недавно президент России Владимир Путин в ходе своего выступления на совещании с постоянными членами Совбеза РФ заявил, что ВСУ понесли «громадные» потери, которые исчисляются десятками тысяч человек.