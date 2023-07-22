«Не моих рук дело»: житель Комсомольска не признался, что скинул ребенка с балкона Фото: Олег ЗОЛОТО

Мужчина, выбросивший полуторагодовалого ребенка с балкона в Комсомольске-на-Амуре, арестован. Свою вину он не признал и заявил, что в момент происшествия спал. Об этом «КП-Хабаровск» рассказали в правоохранительных органах.

При этом няня девочки, которая и взяла ребенка с собой в квартиру задержанного, утверждает, что это сделал именно он - самостоятельно девочка попросту не могла перелезть через перила.

Правоохранительные органы также продолжают процессуальную проверку в отношении няни за «Халатность», а родителей пострадавшей девочки проверяют на «Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего».

Арестованный мужчина проведет в СИЗО два месяца до судебного разбирательства, а за это преступление он может получить до 15 лет тюремного заключения.

Напомним, что 37-летний мужчина выбросил полуторагодовалую девочку с балкона третьего этажа, когда он с няней ребенка распивал алкоголь. Женщина сразу вызвала скорую и малышка выжила. У нее диагностировали черепно-мозговую травму и ушиб грудной клетки.