Володин: «Зеленский ведет процесс «ополячивания» Украины» Фото: Юлия Зырянова/POOL/ТАСС

Президент Украины Владимир Зеленский всеми силами ведет процесс «ополячивания» страны, рассчитывая, что это позволит ему дольше оставаться на своем посту. Такое заявление сделал председатель Государственной думы РФ Вячеслав Володин в своем Telegram-канале.

— Зеленский ведет процесс ополячивания страны, надеясь, что в благодарность за это хозяева дадут ему возможность подольше удержаться во власти, — говорится в сообщении.

Он также добавил, что Зеленский уже принял закон, который приравнял поляков к украинцам, дав им те же права, что и гражданам своей страны. Теперь поляки могут находится на Украине без каких-либо разрешений и в некоторых случаях даже получать определенные выплаты.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что Польша намеревается под прикрытием НАТО вмешаться в украинский конфликт, чтобы потом попытаться вернуть свои «исторические территории», которые на данный момент являются Западной Украиной.