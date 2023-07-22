Движение автомобильного транспорта по Крымскому мосту временно перекрыли Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Утром в субботу, 22 июля, было временно перекрыто движение автомобильного транспорта по Крымскому мосту. Об этом проинформировали в официальной группе в Telegram, которая посвящена ситуации на мосту.

«Движение автотранспорта по Крымскому мосту временно перекрыто», - сказано в сообщении.

Водителей, которые находятся непосредственно на мосту, а также в зоне досмотра, попросили не беспокоиться и следовать указаниям работников транспортной безопасности.

Сайт KP.RU ранее писал о том, что Крымский мост временно закрывали вечером в четверг, 20 июля. Тогда сообщалось о сигнале воздушной тревоги. Через некоторое время движение по мосту было восстановлено.

Ранее заместитель председателя правительства России Марат Хуснуллин рассказывал, что автомобильное движение по Крымскому мосту планируется полностью запустить к 1 ноября. Такое заявление он сделал на совещании с президентом РФ Владимиром Путиным после теракта, который устроил киевский режим. Тогда вице-премьер отмечал, что двухстороннее движение по одной стороне моста планируется восстановить 15 сентября.