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НовостиОбщество22 июля 2023 7:53

Движение автомобильного транспорта по Крымскому мосту временно перекрыли

Водителей просят сохранять спокойствие
Екатерина КОСОБОКОВА
Движение автомобильного транспорта по Крымскому мосту временно перекрыли

Движение автомобильного транспорта по Крымскому мосту временно перекрыли

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Утром в субботу, 22 июля, было временно перекрыто движение автомобильного транспорта по Крымскому мосту. Об этом проинформировали в официальной группе в Telegram, которая посвящена ситуации на мосту.

«Движение автотранспорта по Крымскому мосту временно перекрыто», - сказано в сообщении.

Водителей, которые находятся непосредственно на мосту, а также в зоне досмотра, попросили не беспокоиться и следовать указаниям работников транспортной безопасности.

Сайт KP.RU ранее писал о том, что Крымский мост временно закрывали вечером в четверг, 20 июля. Тогда сообщалось о сигнале воздушной тревоги. Через некоторое время движение по мосту было восстановлено.

Ранее заместитель председателя правительства России Марат Хуснуллин рассказывал, что автомобильное движение по Крымскому мосту планируется полностью запустить к 1 ноября. Такое заявление он сделал на совещании с президентом РФ Владимиром Путиным после теракта, который устроил киевский режим. Тогда вице-премьер отмечал, что двухстороннее движение по одной стороне моста планируется восстановить 15 сентября.