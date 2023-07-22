Названа причина смерти главы IT-компании «ИКС холдинг» Антона Черепенникова Фото: wikimedia.org

По предварительной информации, причиной смерти известного российского предпринимателя, основателя «ИКС Холдинга» Антона Черепенникова стала остановка сердца. Об этом сообщили в пресс-службе компании.

Также стало известно, что тело 40-летнего предпринимателя обнаружили в ночь на 22 июля в его офисе на западе Москвы на Мичуринском проспекте.

Антон Черепенников был известен не только созданием «ИКС Холдинга», но и карьерой профессионального киберспортсмена и основателя одной из самых успешных российских киберспортивных организаций Virtus.pro. Он также приложил руку к организации киберспортивного холдинга ESforce.

Помимо этого, предприниматель совместно с Ростехом основал компанию «Криптонит», которая занималась разработками в сфере машинного обучения, квантовых вычислений и других высокотехнологичных направлений. Ранее он также входил совет директоров «Мегафона»