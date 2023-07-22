Аксенов: ВСУ попытались атаковать объекты инфраструктуры в Крыму с помощью дронов Фото: REUTERS

Глава Крыма Сергей Аксенов в субботу, 22 июля, сообщил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) попытались совершить налет на инфраструктурные объекты на полуострове. Для этого противник использовал беспилотники, отметил руководитель республики.

«Противником совершена попытка налета с использованием БПЛА по инфраструктурным объектам Красногвардейского района республики Крым», - написал Аксенов в своем Telegram-канале.

По его словам, в настоящее время на месте ликвидации возможных последствий работают профильные службы и сотрудники министерства чрезвычайных ситуаций. Аксенов также попросил жителей полуострова сохранять спокойствие.

В последнее время украинская армия неоднократно совершала попытки атаки на Крым с помощью дронов. Так, днем 20 июля средства противовоздушной обороны сбили в центре Крыма беспилотный летательный аппарат.

В тот же день утром полуостров также атаковал украинский БПЛА. Он попал по зданию на северо-западе полуострова, в результате погибла школьница.