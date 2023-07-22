Минобрнауки обучат 40 тысяч студентов в сфере беспилотных систем в 2025 году Фото: Алексей БУЛАТОВ

Минобрнауки России планирует обучить около 40 тысяч студентов в сфере беспилотных авиационных систем в 2025 года. Об этом рассказали РИА Новости со ссылкой на пресс-службу ведомства.

— Планируется, что в университетах в 2025 году профильное обучение, связанное со сферой беспилотных авиационных систем, будут проходить порядка 40 тысяч студентов, в 2030-м уже около 180 тысяч студентов, — заявили в Минобрнауки.

Отмечается, что профильные образовательные модули будут разрабатываться при участии федеральных объединений и образовательных организаций, а также все материалы для проекта будут ежегодно обновляться, чтобы сохранять актуальность информации для учеников.

Сам же проект будет реализован по программе Федерального проекта «Кадры для беспилотных авиационных систем».

Ранее KP.RU писал, что Правительство РФ утвердило стратегию развития беспилотной авиации в стране. Уже к концу 2030 году в России появится новая сфера экономики, которая будет связана с использованием гражданских беспилотников.