Начальником штаба ВМС США впервые в истории может стать женщина

Байден выдвинул на пост главы ВМС США кандидатуру адмирала Лизу Франкетти Фото: REUTERS

Президент Соединенных Штатов Джо Байден выдвинул на пост начальника штаба Военно-морских сил (ВМС) страны кандидатуру адмирала Лизы Франкетти. Таким образом эту должность впервые в истории США может занять женщина.

Кандидатура внесена на рассмотрение сената конгресса Соединенных Штатов. В заявлении Белого дома отмечается, что Франкетти является второй в истории женщиной, которая смогла дослужиться до звания четырехзвездного адмирала ВМС страны.

«Если ее кандидатура будет утверждена, она вновь войдет в историю как первая женщина на посту начальника штаба ВМС и в составе Комитета начальников штабов», - сказано в сообщении.

Уточняется также, что сейчас Франкетти занимает должность заместителя начальника штаба ВМС США.

Сайт KP.RU ранее писал, что президент США Джо Байден назначил исполняющей обязанности шефа президентского протокола русскоязычную сотрудницу Госдепа. Асель Робертс (в девичестве Толенова) вступила в должность с приходом Байдена в Белый дом. В службе протокола Робертс работала со времен Барака Обамы.