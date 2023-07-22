Возле посольства Ирака в Копенгагене провели акцию с сожжением Корана Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В Копенгагене перед посольством Ирака прошла акция с сожжением Корана. Ее провели члены экстремистской группировки «Датские патриоты». Они вели прямую трансляцию своей акции в одной из социальных сетей.

Во время демонстрации один из активистов поджег Коран, после чего другой мужчина истоптал флаг Ирака. Всего в этой акции приняли участие не более пяти человек.

Ранее стало известно, что в Стокгольме прошла разрешенная властями акция возле посольства Ирака, в ходе которой люди пинали ногами священную книгу мусульман. Один из организаторов демонстративно вытирал ноги копиями флага Ирака.

В ответ на подобные провокации, протестующие в Багдаде штурмом захватили здание посольства Швеции. Огромная толпа людей выстроилась перед зданием посольства с флагами и плакатами, в которых они выражали свое недовольство экстремистскими акциями.