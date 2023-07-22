Экс-советник Кучмы Соскин: истерика Зеленского угрожает отношениям Киева с Западом Фото: REUTERS

Бывший советник Леонида Кучмы, украинский политолог Олег Соскин назвал поведение президента Украины Владимира Зеленского на международной арене истерикой. По его мнению, она может привести к тому, что отношения Киева со странами Запада будут разрушены.

В своем YouTube-блоге Соскин отметил, что увольнение посла в Великобритании Вадима Пристайко и хамство в отношении министра обороны Британии Бена Уоллеса ставит под сомнение то, что украинский лидер в состоянии руководить страной.

«То, что совершил Зеленский, - это огромный дипломатический скандал», - считает бывший советник Кучмы.

Соскин напомнил, что Пристайко и Уоллес многое сделали для Украины, поэтому такая истерика может привести к тому, что киевский режим лишится всякой поддержки. Политолог отметил, что «крах» все ближе и ближе, а также предположил, что президент Украины находится на грани нервного срыва.

Напомним, что 21 июля Зеленский уволил Пристайко после критики в свой адрес. Дипломат назвал «нездоровым сарказмом» ответ главы Украины Уоллесу, в котором Зеленский сказал, что благодарит его «каждое утро».

Ранее Соскин призвал Зеленского уйти в отставку, пока еще не поздно. Соскин подчеркнул, что киевский режим терпит одну неудачу за другой. Так, украинский лидер не смог защитить военные объекты на территории страны, наладить производство и ремонт техники и беспилотников, а также потерпел фиаско в вопросе членства в НАТО и загубил зерновую сделку, утопив Украину в долгах перед всем миром.