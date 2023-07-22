Аксенов: В результате атаки ВСУ произошла детонация на складе боеприпасов Фото: Евгения ГУСЕВА

Из-за атаки украинского беспилотника на Красногвардейский район Крыма произошла детонация на складе боеприпасов. Пострадавших и разрушений нет. Об этом рассказал глава Республики Сергей Аксенов в своем Telegram-канале.

Принято решение об эвакуации людей в радиусе пяти километров от места происшествия. Людей доставят в пункты временного размещения.

Чтобы минимизировать риски, было принято решение об остановке движения на Крымской железной дороге. Аксенов подчеркнул, что последствия происшествия постараются устранить в максимально сжатые сроки.

Он также призвал людей доверять информации только из официальных источников.

Ранее KP.RU рассказывал, что российским войскам удалось отразить массированную атаку беспилотников на Севастополь. Эксперты заявляют, что атаки на Крым могут привести к серьезной эскалации конфликта на Украине.