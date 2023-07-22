Гладков: ВСУ обстреляли кассетными боеприпасами белгородское село Журавлевка Фото: REUTERS

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в субботу, 22 июля, проинформировал, что Вооруженные силы Украины выпустили по селу Журавлевка три кассетных боеприпаса.

«В Белгородском районе по селу Журавлевка выпущены 21 артиллерийский снаряд и три кассетных боеприпаса из РСЗО», - написал Гладков в своем Telegram-канале.

Он уточнил, что по селу также была совершена атака с помощью дрона-камикадзе. Кроме того, Журавлевка попала под обстрел из гранатомета, в общей сложности было сделано 10 выстрелов.

Глава региона также проинформировал, что по селу Щетиновка было выпущено девять артиллерийских снарядов и два гранатометных выстрела, а также с дрона сброшена бомба.

Гладков уточнил, что ни в Журавлевке, ни в Щетиновке никто не пострадал, разрушений также нет.

Однако в ряде населенных пунктов после обстрелов ВСУ были зафиксированы повреждения. Так, в Краснояружском районе были повреждены 12 частных домов и три машины. В селе Вязовое пострадали один автомобиль и частный дом. В селе Графовка повреждения получила линия электропередачи.

Напомним, Вашингтон анонсировал поставку Киеву кассетных боеприпасов в начале июля под якобы письменные гарантии о том, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) не будут пользоваться данным типом снарядов на территории России, а также в населенных пунктах.

В свою очередь, президент России Владимир Путин назвал преступлением поставку США кассетных боеприпасов Украине.