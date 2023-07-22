Движение автомобильного транспорта по Крымскому мосту возобновлено Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Крымский мост вновь открыт для движения автомобильного транспорта. Об этом проинформировали в официальной группе в Telegram.

«Движение автотранспорта по Крымскому мосту восстановлено», - сказано в сообщении.

По состоянию на 12:00 субботы, 22 июля, в очереди перед мостом со стороны Краснодарского края находятся 245 транспортных средств, ожидание составляет около часа. Со стороны Крыма в пробке стоят 372 автомобиля, в ней придется быть также около часа.

В свою очередь, министр транспорта Крыма Николай Лукашенко напомнил, что Керченская паромная переправа в Крыму работает штатно.

Движение автомобильного транспорта по Крымскому мосту было временно перекрыто утром в субботу, 22 июля.

Мост также закрывали на некоторое время и вечером в четверг, 20 июля. Тогда сообщалось о сигнале воздушной тревоги. Позже движение было восстановлено.