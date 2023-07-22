Константинов: атака мирных объектов — визитная карточка киевского режима Фото: Госсовет Республики Крым

Атака мирных объектов со стороны Вооруженных сил Украины — визитная карточка преступного киевского режима. Такое заявление сделал глава парламента Крыма Владимир Константинов в беседе с РИА Новости.

— Атака мирных объектов - визитная карточка киевской хунты. Это для неё стало обычным делом. У них уже есть "отработанная рабочая схема": попадают в гражданский объект и объявляют, что это не они, а ФСБ или люди сами себя уничтожили, — заявил Константинов.

Он также добавил, что «мрази», находящиеся у власти в Киеве, готовы исполнять любые преступления, поскольку они уверены в своей безнаказанности.

Константинов также подчеркнул, что украинские войска перешли к терактам и провокациям из-за провала наступления.

Напомним, что ранее стало известно о смерти 14-летней девочки в результате атаки украинского беспилотника. Удар пришелся по северо-западному району Крыма, а Следственный комитет начал проверку происшествия с гибелью девочки-подростка.