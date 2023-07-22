Экс-разведчик США Риттер: Польша, Румыния и Венгрия заберут часть земель Украины, что приведет к конфликту в ЕС Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Бывший американский разведчик Скотт Риттер считает, что Украина лишится части своих территорий, так как они будут присоединены к Польше, Румынии и Венгрии. Таким мнением эксперт поделился в эфире YouTube-канала U.S. Tour of Duty.

«Невозможно избежать того, что Польша придет и заберет часть Западной Украины», - пояснил экс-разведчик.

После этого, по мнению Риттера, Румыния получит возможность также присоединить к себе часть украинских земель. Ее примеру последует Венгрия.

Раздел Украины, в свою очередь, приведет к конфликту между странами Евросоюза и Североатлантического альянса, полагает бывший разведчик.

«Европа начнет разваливаться», - резюмировал эксперт.

Недавно президент России Владимир Путин заявил, что польские лидеры намерены сформировать коалицию под прикрытием НАТО и вмешаться в украинский конфликт, чтобы отхватить себе «кусок пожирнее», вернув, как они полагают, свои исторические земли.

Ранее Риттер также отмечал, что украинские войска испытывают острую нехватку личного состава, из-за чего единственным шансом для Киева стало непосредственное участие сил НАТО в конфликте.